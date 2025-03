.com - Prima Categoria / Al “San Giobbe” Filottranese e Osimo 2011 si dividono la posta (1-1)

Decidono la sfida due calci di rigore di Coppari e Malaccari. Non cambia nulla in classifica, con i senzatesta quinti e i biancorossi ottaviFILOTTRANO, 31 marzo 2025 – Finisce 1-1 il posticipo della 26^ giornata del girone B ditra. Un pari che serve più agli ospiti di Castorina, che restano quinti a 43 punti a +2 dal Borghetto, che ai locali, ormai fermi a -9 dai play-off e a +10 dai play-out. “I biancorossi con una prestazione convincente – scrive la– impattano contro i senzatesta, riuscendo a tener botta in inferiorità numerica per più di 60 minuti. I ragazzi di mister Marco Strappini, nonostante ancora diverse defezioni che stanno attanagliando la squadra in questa stagione, hanno lottato fino all’ultimo rischiando anche di sfiorare la vittoria in un match che si è risolto nel primo tempo di rigore.