Presentato a " La Libreria" di Varcaturo il nuovo romanzo di Guglielmo Moschetti "Sezione Narcotici Napoli – Detective Ettore Pizzi

”: quando la letteratura noir incontra la realtà dell’investigazioneIl mondo della letteratura noir italiana si arricchisce di une avvincente titolo con la pubblicazione di, l’ultima opera di. Il romanzo, che esplora l’intreccio tra indagini della polizia e criminalità organizzata, è statocon un evento di grande rilevanza presso Ladi Giugliano in Campania, attirando l’attenzione di numerosi esponenti del mondo della cultura e della giustizia.All’evento hanno partecipato personalità di spicco come Vincenzo Mauro, ex questore della Polizia di Stato, Rosario Scavetta, editore di New Media Press Edizioni Flegree, e Angela Feluca, animatrice culturale. Una cornice speciale è stata creata dalla presenza dell’artista Angelina di Bonito, le cui opere hanno aggiunto un tocco di arte visiva a un incontro che già di per sé prometteva di stimolare riflessioni profonde sul mondo della criminalità e dell’investigazione.