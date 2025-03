Rompipallone.it - Preoccupazione Juve, Giuntoli ora trema: “La situazione è disastrosa”

Nonostante la vittoria contro il Genoa e il quarto posto distante un solo punto, lain casantus continua a destare preoccupazioni.Sembra finalmente respirarsi un’altra aria a Torino sponda bianconera dopo l’avvicendamento Motta-Tudor. Il tecnico ex Bologna era ormai stato preso di mira dalla piazza e anche i calciatori avevano ormai salutato Thiago Motta.Tudor, col Genoa, ha schierato una formazione che ha ridato spazio agli ‘ostracizzati’: dal primo minuto infatti sono tornati in campo Kenan Yildiz, autore del gol decisivo, e Dusan Vlahovic, mentre in panchina è finito Kolo Muani, pupillo di Thiago Motta.Nonostante l’esordio convincente però, Tudor è ancora poco considerato come allenatore per la prossima stagione. In casantus quindi tiene ancora banco la questione allenatore e la questione, temi altamente dibattuti in questi giorni.