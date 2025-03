Prende congedo parentale per il figlio e va in Marocco, viene licenziato. Il tribunale intima il reintegro, ecco il perché. Sentenza

Leggi su Orizzontescuola.it

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6993 del 2025, si è pronunciata su un ricorso relativo a un caso di licenziamentoto a un lavoratore durante il periodo di. Il ricorso traeva origine dalladella Corte d’Appello di Trento, la quale aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento e di alcuni provvedimenti disciplinari, imponendo al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore e il risarcimento per trattenute retributive non dovute.L'articoloper ile va in. Ililil