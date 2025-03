Avellinotoday.it - Premio Nazionale "Nati Per Leggere" alla Biblioteca Provinciale

Lunedì 31 marzo, dalle 17:30 alle 18:30, la Sezione Ragazzi dellaospiterà un evento speciale in occasione della XVI edizione delPer. Il tema scelto per il 2025 è "Con il mio corpo posso, faccio. sono! Il corpo negli albi illustrati per.