Avellinotoday.it - PRC Irpinia: "Irpinia senz’acqua, una crisi inaccettabile"

L’acqua è vita, non una merce. È un diritto universale che oggi, in, viene calpestato da decenni di incuria, politiche miopi e una governance incapace di garantire servizi essenziali. Come Partito della Rifondazione Comunista - Federazione Irpina, esprimiamo pieno sostegno al Comitato.