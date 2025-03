Bresciatoday.it - Pota un albero e precipita dalla scala: uomo soccorso dall'eliambulanza

Leggi su Bresciatoday.it

Un volo da unadi due metri mentreva le piante nel giardino della sua abitazione, in località Cascina Cereda a Lodrino. Una brutta caduta che ha fatto temere il peggio: la chiamata al numero unico per le emergenze è infatti scattata in codice rosso, mobilitando l'eli, oltre ad.