Poste Italiane, nuove tariffe su raccomandate e pacchi: tutti gli aumenti

Dalla fine di marzo cambiano ledei principali servizi postali italiani.ha annunciato una revisione dei costi per le spedizioni nazionali e internazionali, sia per i privati che per le aziende.contenuti, ma generalizzati e che interessano lettere,e avvisi di ricevimento.L’intervento è stato autorizzato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) con la delibera 51/25/CONS, e arriva in un contesto di riallineamento dei costi del servizio universale.Quando scattano glie quali servizi cambianoLeentreranno in vigore il 31 marzo per i servizi business e il 3 aprile per quelli retail. Il cambiamento riguarda tutta la gamma dei prodotti postali più comuni: dalle lettere prioritarie alle, daiai pieghi di libri.