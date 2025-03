Liberoquotidiano.it - Poste e banche, le mosse del governo

Lo scontro tra le grandi potenze, la moltiplicazione delle barriere al commercio mondiale, la riemersione delle sfere di influenza - rivendicate da nazioni che hanno la cultura e la dimensione degli imperi - sono una sfida geopolitica che chiude le porte della globalizzazione e spalanca i cancelli di una terra incognita. Oggi più che mai lo Stato per custodire la sua sovranità e avere un ruolo sulla scena internazionale deve difendere e espandere i suoi asset strategici nell'economia, nella finanza, nella difesa e nel “soft power”. L'operazione sul capitale di Tim è coerente con questo nuovo scenario,con l'acquisto del 15% delle azioni diventa il primo azionista (al 24,81%) e riporta lo Stato al centro della scacchiera delle telecomunicazioni. Sul piano industriale, dopo l'ingresso del fondo KKR, dello Stato e altri soggetti in FiberCop, è l'ulteriore passaggio di una razionalizzazione in un settore affollato, con una forte concorrenza e bassi margini, si mette la parola fine sulla storia di una privatizzazione nata senza testa, cresciuta senza profitto e morta con troppo debito.