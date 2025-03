Sololaroma.it - Post Ranieri, Gasperini-Atalanta ai titoli di coda: Allegri e Pioli in pole?

Otto partite al termine del campionato. Otto partite per stabilire dove Claudiosarà riuscito a portare la Roma dopo un inizio di stagione da incubo. Alla vigilia dell’inizio degli scontri diretti, decisivi per capire quale potrà essere il destino dei giallorossi, sono solamente quattro le lunghezze di ritardo dal quartoo occupato momentaneamente dal Bologna e che significherebbe qualificazione alla prossima Champions League.Qualunque sarà però il piazzamento finale, la certezza è che il tecnico di Testaccio è riuscito a ridare identità ad una squadra che l’aveva completamente persa. Nonostante tanti addetti ai lavori sperino ancora chepossa restare sulla panchina della Roma, quest’ultima per la prossima stagione avrà bisogno di un nuovo padrone. Sir Claudio ha infatti da tempo deciso che svolgerà un ruolo dirigenziale, con la necessità di trovare quindi un nuovo allenatore.