Anteprima24.it - Porto di Salerno, via ufficiale per il prolungamento del molo Manfredi

Tempo di lettura: 2 minutiConsegna dei lavori questa mattina per il cantiere che avvia i lavori per ildel, l’intervento che consentirà all’autorità di sistema portuale del mar Tirreno centrale di consentire l’ingresso neldianche di due navi da crociera che potranno essere ormeggiate in contemporanea alla stazione marittima di. Il cantiere prolunga di altri 127 metri ilche dopo gli iniziali 360, già nel 2014 era stato allungato di altri 135 metri. “Un’opera strategica importantissima perché la domanda di crociere è in continua crescita” ha già dichiarato il commissario dell’autorità di sistema portuale del Mar Tirreno, Andrea Annunziata che in questi giorni celebra il completamento di un’altra opera importante, la banchina di 380 metri del3 gennaio, icon un anticipo di due mesi sui termini assegnati.