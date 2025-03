Porta d’Italia Baccini | Rivendichiamo un ruolo che ci è stato negato per troppo tempo

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 31 marzo 2025 – “Persiamo stati fermi sui nostri territori, da Fiumicino a Civitavecchia e passando per tutti i comuni dell’Alto Lazio. Oggi abbiamo tutte le convinzioni e le motivazioni per rivendicare ilche ci èper. Ringrazio Alessandro Battilocchio come primo firmatario di questa proposta di legge e le altre forze politiche che hanno presentato proposte analoghe che dovranno essere messe insieme. Se la proposta verrà calendarizzata prima della pausa estiva avremmo compiuto un significativo passo in avanti”. Lo ha detto Mario, sindaco di Fiumicino, intervenendo al Convegno ’Nuova provinciatenutosi alla Camera dei Deputati, organizzato e promosso da Alessandro Battilocchio, deputato di Fi. Battilocchio è il primo firmatario della proposta di legge per l’istituzione della nuova provincia a