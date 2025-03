Puntomagazine.it - Porta Capuana: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 58enne

Arreper spaccio die resistenza a pubblico ufficialeNella mattinata odierna, ladiha tratto inunoriginario del Ghana con precedenti di, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Cesare Rosaroll, hanno notato un soggetto che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente, facendo perdere le sue tracce.I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto ilche, accortosi della loro presenza, si è dato alla fuga finché non èbloccato e trovato in possesso di 30 involucri di cocaina del peso di 4 grammi e di 50 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata.