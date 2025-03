Bergamonews.it - Ponteranica, si apre il cantiere per la nuova area mercato e il parcheggio

. Lunedì 31 marzoilper la realizzazione dellae il nuovovicino a piazza Asperti a. Un’opera da 580mila euro che sarà terminata entro giugno, 120 giorni esatti dall’apertura del.Larientra nel più ampio progetto di riorganizzazione della zona mettendo in relazione l’exche ospiterà la futura stazione T2, l’Scuress – con la biblioteca, servizi medici e il teatro Erbamil – e piazza Asperti davanti al municipio oltre che il complesso dei Padri Sacramentini.L’interessata del nuovo intervento è di 2.600 metri quadrati così suddivisa: 1.300 metri quadrati per l’che ospiterà i 21 stalli per gli ambulanti ed altrettanti 1.300 metri quadrati per 65 posti auto. Sarà possibile accedere alle nuove aree con due ingressi carrali e pedonali sia da via Libertà sia via Valbona.