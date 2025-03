Perugiatoday.it - Ponte San Giovanni, il Tar blocca il progetto di trasformazione da pubblico a privato del parcheggio in via Bixio

I parcheggi esterni di vianon sono condominiali, ma ad usoe, quindi, anche i posti interrati devono rimanere per la sosta non privata.Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha rigettato il ricorso del Condominio “Svima”, sito in via Manzoni 214/G-H/via77 a.