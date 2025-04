Milleunadonna.it - Pompiere trova un bambino nella culla per la vita della caserma e lo adotta

Leggi su Milleunadonna.it

A Chris, un44enne che da anni cercava - senza riuscirci - di avere un figlio con sua moglie, è parso un segno del destino sentire l’allarmeper lasualo scorso 2 febbraio a Belen, in New Mexico. Chris, che insieme alla moglie combatteva da oltre 15 anni per contrastare l'infertilità, si.