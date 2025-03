Puntomagazine.it - Politiche Sociali a Villaricca: un passo indietro

Napoli Nord Democratici in Movimento: “Se l’attuale assessore non è all’altezza della situazione, sarebbe più rispettoso per i cittadini che si dimetta immediatamente.merita di più”Che fine ha fatto l’assessore alledi? Da quando è arrivata l’assessora Iodice, sembra che leabbiano fatto un, anzi, un gigantescoverso il baratro. Non solo non ci sono iniziative concrete né proposte tangibili, ma sembra che anche la sede dell’azienda consortile, conquistata grazie alla determinazione dell’ex assessore Di Marino, sia a rischio.non può diventare il “ripiego” di un ex consigliere di un’altra città. La nostra comunità merita rispetto, e soprattutto, in un settore delicato come quello delle, ci vuole una persona che lavori concretamente per il bene dei cittadini.