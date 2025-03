Lapresse.it - Politecnico di Torino, torna il Salone dell’Orientamento

Anche quest’anno aldito ilper supportare gli studenti delle scuole superiori nella scelta del percorso universitario.L’Ateneo organizza ogni anno appuntamenti e momenti per approfondire i percorsi di studio e le numerose attività e servizi offerti dall’Ateneo alle aspiranti matricole. Un ateneo internazionale che propone un’offerta formativa sempre più ampia e programmi specifici per gli studenti più dotati, insieme a forme di didattica attitudinale e insegnamenti trasversali che aiutano a sviluppare le soft skills e garantiscono un’occupazione qualificata subito dopo la laurea. Èto quindi anche quest’anno l’appuntamento con il, il 28 e 29 marzo per la presentazione dei Corsi di Laurea di primo livello, presso il complesso delle Aule R in via Borsellino 53, ae il 31 marzo e il 1° aprile per i Corsi di Laurea Magistrale, con un evento diffuso che si è svolto presso tre sedi dell’Ateneo a: le Aule R in via Borsellino, la sede di Mirafiori in corso Settembrini 178, nel cuore del celebre complesso industriale torinese, e il Castello del Valentino in viale Mattioli 39, patrimonio Unesco e sede storica delsulle rive del Po e all’interno dello splendido parco del Valentino.