Politano che show contro il Milan! I voti dei quotidiani

L’attaccante azzurro è il migliore in campoi rossoneri, ilo esaltano: i dettagli.ilMatteomette in campo una delle prestazioni migliori di tuta la stagione. La rete siglata al primo minuto di gioco è soltanto la ciliegina sulla torta, o forse un primo squillo, di una partita impeccabile.Terzo gol in stagione dopo quelli segnati al Monza e all’Atalanta,dimostra ancora una volta di meritare il posto sulla fascia destra di Antonio Conte. Per lui una pioggia dipositivi, con iche ne esaltano le giocate., tutti 7 in pagella: ideiCorriere dello Sport, voto 7: “Un minuto e va in gol, il sesto al, la sua vittima preferita in Serie A. Si sacrifica su Theo, gioca a memoria coi tagli di prima per Lukaku.