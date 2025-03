Ilgiorno.it - Policlinico San Donato: nuova unità di Neurologia e Stroke Unit

SanMilanese (Milano), 31 marzo 2025 - L'IrccsSanannuncia l'avvio dellaoperativa di, diretta da Maria Salsone, per la cura delle malattie neurologiche, croniche e acute. La, di I livello, è inserita all'interno della rete regionale Sun (Network) Lombardia ed è associata come centro di II livello-Hub all'Irccs ospedale San Raffaele di Milano . "Il nostro obiettivo - afferma Salsone, responsabile Uo, Ambulatorio disordini del movimento, nonché professore associato diall'ateneo Vita-Salute - è quello di diventare un punto di riferimento nella, grazie allo sviluppo di terapie personalizzate, con un approccio didi precisione. Per questo motivo la nostrapunta sulla ricerca clinica e scientifica, con un focus particolare sul trasferimento tecnologico delle conoscenze, tema centrale per creare innovazione e generare un impatto sociale concreto.