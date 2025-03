Ilrestodelcarlino.it - Polemica a Savignano sul Rubicone: “Partiti i lavori al Cau, ma quando aprirà?”

sul, 31 marzo 2025 – I consiglieri comunali del gruppo di minoranza “Coalizione per Sarti sindaco” tornano sul tema dell’apertura del Cau adopo la notizia, annunciata con entusiasmo dal sindaco Nicola Dellapasqua, che sarebbero cominciati al Santa Colomba ipropedeutici all’apertura del Cau del. Affermano all’unisono i consiglieri: “Non possiamo esimerci dal commentare la notizia diffusa nei giorni scorsi dallo stesso sindaco che ha informato la cittadinanza che in questi giorni sono iniziati al Santa Colomba ipropedeutici all’apertura del Cau prevista entro il 2025. Le dichiarazioni del sindaco ci lasciano molto perplessi in quanto crediamo che le promesse debbano essere rispettate anche nei tempi. Dellapasqua in campagna elettorale ha più volte promesso l’apertura, dapprima entro primavera 2024, poi dandola addirittura per certa entro la fine del 2024.