Podcast | Fedez e Mr Marra tra violenza urbana social e crisi politica

La nuova puntata di Pulpcone Mr., in uscita il 31 marzo alle 14:00, si preannuncia ricca di spunti di riflessione. Ospiti saranno due figure agli antipodi, ma forse poi non così tanto, nel modo di interpretare e raccontare la contemporaneità: da un lato un filosofo di strada: Chicoria, rapper e artista italiano, conosciuto per la sua capacità di analizzare la realtàe per il suo approccio provocatorio alle dinamichei e politiche, dall’altro Edoardo Prati, studente e influencer, il cui lavoro si distingue per la riflessione su temi come la letteratura, la cultura, l’educazione. Due visioni diverse, due linguaggi distinti, ma entrambi capaci di leggere la realtà con autenticità e profondità, un confronto aperto su questioni come l’ondata digiovanile a Milano, istruzione, cultura e potere, senza tralasciare riflessioni profonde sulla società digitale e sulla narrazione distorta del successo.