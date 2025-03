Corrieretoscano.it - Poca sicurezza e lavoratori irregolari nei cantieri: sospese tre attività

SESTO FIORENTINO –sotto la lente del Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro: riscontrate diversetà. Persino un’azienda che non possedeva la patente a crediti.Nell’ambito di programmati servizi di controllo nel settore edile, mirati a prevenire violazioni in materia di igiene esui luoghi di lavoro, nonché di irregolare occupazione dei, sono finiti, sotto la lente d’ingrandimento del Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Firenze, trerispettivamente situati a Sesto Fiorentino, Montelupo Fiorentino e Barberino del Mugello, risultati essere.Infatti sono state riscontrate violazioni sulla, tali da far adottare, a carico delle ditte edili, operanti all’interno dei, il provvedimento di sospensione dell’imprenditoriale, per la mancata elaborazione del Piano operativo di(Pps), nonché in un caso, anche per l’occupazione dial nero e senza permesso di soggiorno.