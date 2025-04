Agi.it - Pnrr, Meloni: "Molto da fare. Ma sono orgogliosa dei risultati raggiunti"

AGI - È il presidente del Consiglio Giorgiaa firmare la premessa della sesta relazione - visionata dall'AGI - sullo stato di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza che sarà inviata alle Camere. "La sesta relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza conferma il primato europeo dell'Italia nella sua realizzazione, per numero di obiettivi conseguiti, per risorse complessive ricevute e per numero di richieste di pagamento formalizzate e incassate", scrive la premier nel documento. Avanzamento finanziario e richiesta della settima rata "Siamo - osserva - lo Stato membro dell'Unione Europea che ha ricevuto, finora, l'importo economico più rilevante, pari a 122 miliardi di euro in termini assoluti e al 63% della dotazione complessiva del Piano.