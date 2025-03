Latinatoday.it - Plastic Free e Mezza Maratona: un fine settimana per l’ambiente a Latina

Leggi su Latinatoday.it

Non solo sport, ma anche rispetto per: è stato ildelladiquello appena trascorso nel capoluogo - clicca qui per conoscere tutti i vincitori - che oltre agli atleti ha visto protagonisti anche i volontari di. L’associazione impegnata.