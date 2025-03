Bergamonews.it - Planetel.Cloud: Trasformazione Digitale su misura grazie al Nuovo Brand di Planetel

Leggi su Bergamonews.it

annuncia con entusiasmo il lancio ufficiale di, ildel Gruppo dedicato alle soluzioni IT,e Cybersecurity per la.Questo marchio nasce con l’obiettivo di dare un nome e un’impostazione ben strutturata alla divisione interna dispecializzata nella fornitura di servizi a valore aggiunto per aziende, PMI e pubbliche amministrazioni, accompagnandole nelle sfide dellacon tecnologie avanzate, su, scalabili e sicure.Con, i clienti potranno accedere a servizi innovativi, progettati sulla base delle loro specifiche esigenze per garantire alte prestazioni, continuità operativa e protezione avanzata dei dati., dunque, racchiude l’impegno dinello sviluppo di un ecosistema di soluzionie web altamente performanti in termini tecnologici, infrastrutturali e di competenze.