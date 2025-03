Ilrestodelcarlino.it - Più severità con chi ha occupato il liceo

Se è vero che si raccolgono firme per annullare i provvedimenti contro gli studenti che hannoilMinghetti di Bologna, io propongo una raccolta di firme per aggravare i provvedimenti contro l'aggressività degli occupanti e per emettere sanzioni a rimborso dei danni provocati. Alex Orsini