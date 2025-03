Sport.quotidiano.net - Pistoiese ancora ’di corto muso’. Basanisi salva i suoi con una perla

1 UNITED RICCIONE 0(3-5-2) Cecchini; Donida (dal 26’ pt Diodato), Mazzei, Bertolo; Stickler (dal 21’ st Maloku),(dal 41’ st Grilli), Maldonado, Boccia (dal 1’ st Greselin), Kharmoud; Simeri, Pinzauti (dal 1’ st Sparacello). A disp. Mosti, Giometti, Paci, Foresta. All. Villa RICCIONE (3-4-3) Zamarion; Locanto (dal 34’ st Bovegno), De Vito, Egharevba; Pollini, Palumbo (dal 25’ st Cani), Fontana, Vacca (dal 16’ st Marrone); Caputo (dal 25’ st Paoloni, dal 37’ Monaco), Viotti, D’Angelo. A disp. Andreoli, Paoloni, Bovegno, Kociaj, Messina. All. Bolzan ARBITRO Cerqua di Trieste MARCATOREal 23’ st PISTOIA Tre punti e basta. Potrebbe essere questo lo slogan ideale per raccontare la domenica della, capace di vincere solamente per 1-0 contro uno United Riccione in piena crisi di risultati e di organico e che arrivava al Melani reduce dalla batosta interna rimediata per 0-4 dal Prato appena sette giorni fa.