Pisciotta e Camerota 15 milioni per completare rete fognaria

Anteprima24.it - Pisciotta e Camerota, 1,5 milioni per completare rete fognaria

Tempo di lettura: 2 minutiUn milione e mezzo di euro, fondi del Pnrr, per attivare interventi di completamento delladella frazione Caprioli del Comune dicon il convoglia-mento delle acque reflue urbane in un collettore di nuova realizzazione nell’impianto di depurazione in località Portigliola del Comune di Centola; e per la rifunzionalizzazione e messa in esercizio della“Mingardo” del Comune di, con vettoriamento delle relative acque reflue sempre nell’impianto di depurazione di Portigliola.“Un’iniziativa strategica per i Comuni die di– commenta Gennaro Maione, presidente di Condac – innanzitutto perché necessario ai fini di un adeguato collettamento e convogliamento delle acque reflue urbane all’impianto di depurazione in località Portigliola; ma anche nell’ottica di salvaguardia e tutela dell’Ambiente di un’area di considerevole pregio paesaggistico connotata da una rilevante vocazione turistica e, pertanto, da una maggiore produzione di acque reflue urbane nel periodo estivo da gestire”.