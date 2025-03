Quotidiano.net - Pirelli e Unicorn Mobility: la collaborazione per una frontiera della mobilità sostenibile

UM Technologies è un’azienda specializzata nel settoreelettrica, proprietaria del marchio, che insieme al marchioha deciso di portare ad un livello superiore Cycl-e Around. Si tratta di un servizio Corporate eBike Sharing, lanciato appunto da, dal quale nascerà un nuovo servizio di fornitura di veicoli, biciclette elettriche e microcar destinate a edifici residenziali, aziende, strutture ricettive e studentati. Come riporta Adnkronos, Giovanni Tronchetti Provera, Executive Vice President Sustainability, Newand Motorsport, ha ribadito l’importante passo avanti che rappresenta questa: «Un ulteriore passo verso forme dialternative ai mezzi tradizionali. Grazie alla sinergia tra la forza del nostro brand, conosciuto in tutto il mondo, e la specializzazione di Umt nellaelettrica leggera, gli utenti avranno a disposizione un servizio avanzato e accessibile, promuovendo contemporaneamente sensibilità ambientale e vita attiva».