Lopinionista.it - “Pinocchio e la sua favola” con Corrado Oddi a Roma per la Giornata sull’autismo

e la sua” del maestro Odierna rinnova l’impegno a supportare le realtà che dedicano tempo ed energie in ambito sociale– Mercoledì 2 aprile, in occasione dellaMondiale della Consapevolezza, presso il Teatro Villa Lazzaroni, a, andrà in scena lo spettacolo musicale “e la sua” del Maestro Pericle Odierna.L’Istituto Comprensivo Giovanni Cagliero, guidato dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Anna Fucile, ha organizzato un evento di sensibilizzazione e riflessione. Con un team socio-psico-pedagogico altamente qualificato, la scuola si conferma un punto di riferimento per l’inclusione sul territorio, accogliendo circa 83 alunni certificati ai sensi della Legge 104/92.La voce narrante degli episodi più salienti del libro di Carlo Collodi, nell’adattamento del testo di Miki Belmonte, sarà quella dell’attore