Wired.it - Pininfarina compie 95 anni, ecco i prodotti più sorprendenti

È il marchio di design conosciuto da tutti per le Ferrari (oltre 100 modelli disegnati, oltre agli innumerevoli protitipi), in realtà la casa torinese ha fatto molto di più: dai trofei ai palazzi, sino a motoscafi e torri di controllo per aeroporti.