Pinguini Tattici Nucleari, l'11 aprile esce il singolo 'Bottiglie Vuote' con Max Pezzali

II nuovodeivanta una collaborazione del tutto eccezionale:venerdì 11feat. Max. Il brano, contenuto nell’album ‘Hello World’, uscito il 6 dicembre 2024, si presenta in una nuova e inedita versione in cui Max, simbolo di piú generazioni, presta la sua voce all’inconfondibile storytelling dei, che ha saputo abbracciare un pubblico di ogni etá. Un’unione magica, quella tra ie Max, dove la capacità di raccontare i sogni, la provincia, l’amore é frutto di quella genuinità trascinante che del pop arriva dritta al cuore, e che ha reso questi due artisti tra i piú amati del panorama italiano.‘Hello World’, l’ultimo album dei, ha esordito ai vertici di tutte le classifiche, anticipato dai singoli ‘Romantico ma muori’ e ‘Islanda’, e ha ottenuto la certificazione Platino in meno di un mese, andando ad aggiungere un nuovo grande traguardo alla band, che vanta 79 Platino e 11 Oro.