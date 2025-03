Gamerbrain.net - Pikachu tra gli idranti: il meme diventato simbolo di protesta a Istanbul

Leggi su Gamerbrain.net

Sembra uno sketch uscito da un universo parallelo, ma è accaduto davvero: nel cuore delle proteste ad alta tensione di, mentre la polizia caricava i manifestanti cone manganelli, ungigante è stato visto correre tra la folla. Non era un Pokémon reale, ovviamente, ma qualcuno travestito con il classico costume giallo, scappato nel caos, ein poche ore un’icona virale. Ma dietro l’immagine surreale si nasconde una situazione tutt’altro che comica.inseguito dalla polizia in TurchiaLe manifestazioni sono scoppiate dopo l’arresto del sindaco Ekrem Imamoglu, figura di spicco dell’opposizione turca e considerato il principale rivale del presidente Erdogan alle presidenziali del 2028. Le accuse di corruzione mosse contro di lui sono state accolte con forti sospetti di strumentalizzazione politica, portando migliaia di cittadini in piazza perre contro quello che molti definiscono un attacco alla democrazia.