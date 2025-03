Anteprima24.it - Piedimonte Matese, mercoledì l’evento ‘Galilei Orienta il Futuro’

Tempo di lettura: < 1 minutoil, è questo il titolo delorganizzato dal Liceo Galilei di, dedicato all’mento professionale e al job placement, con un focus particolare sui percorsi ITS ICT CAMPUS.si terrà il 2 aprile 2025, a partire dalle ore 10:30, presso l’Auditorium Sveva Sanseverino Largo San Domenico –. Durante la giornata sarà allestito un info point per presentare i percorsi formativi dell’ITS ICT CAMPUS, fornendo materiale informativo agli studenti e rispondendo alle loro domande. Alprenderanno parte: il Sindaco del Comune diVittorio Civitillo, la Dirigente del Liceo Galileo Galilei Bernarda De Girolamo, il Presidente della Fondazione ITS ICT CAMPUS Prof. Gerardo Canfora, il Presidente del Parco Regionale delAgostino Navarra, il Direttore Provinciale di Coldiretti Giuseppe Miselli, il Presidente del Consorzio ImpreseMelillo Luigi e i dirigenti degli istituti scolastici di