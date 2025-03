Lanazione.it - Piazza di Soci, il punto sui lavori

Arezzo, 31 marzo 2025 –di, ilsuiInvestimento da oltre 600 mila euro e un collegamento tra le due anime dellaancora maggiore. Parole d’ordine,alità e inclusione. Il Sindaco Filippo Vagnoli fa ilsullo stato deiallaprincipale di, che da mesi è oggetto di un progetto di recupero fortemente voluto dall’amministrazione per rispondere a una sollecitazione chiara di tutta la popolazione residente. Il primo cittadino, che nei giorni scorsi ha fatto un sopralluogo in diversi interventi sul territorio, ha spiegato: “Proseguono a ritmo sostenuto ialladi, nonostante i piccoli ritardi avuti a causa di una stagione invernale molto piovosa. Siamo già arrivati al getto del primo manto di cemento, quello che per intendersi ospiterà le finiture architettoniche; sono stati già collocati tutti i sottoservizi poi a breve verranno realizzate le piccole aree verde e le alberature.