Piazza Affari in calo | Ftse Mib perde 16% tra vendite banche e dazi USA

in profondo rosso dopo i primi scambi, con l'indiceMib indell'1,6% appesantito dallesulle. In un contesto di avversione al rischio su tutte le Borse europee, spaventate dagli effetti sull'economia deiamericani, sul listino milanese sono particolarmente penalizzate Mps (-4%), Bper (-3,9%), Banco Bpm (-3,9%) e Unicredit (-3,4%). Male anche Prysmian (-3,7%), Iveco (-3,2%), Mediobanca (-2,8%) e Buzzi (-2,7%). Scivola ancora Stellantis (-2,2%), che paga le tariffe del 25% imposte da Donald Trump sulle importazioni di auto negli Usa. Gli investitori si rifugiano nelle utility, con Terna (+1%) e Snam (+1%) in testa ai rialzi. Gira inma contiene i ribassi Tim (-0,3%) dopo che Poste (-1%) ha rilevato da Vivendi il 15% del gruppo telefonico.