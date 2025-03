Ildifforme.it - Piantedosi rilancia decreto Albania: “Tra pochi mesi i centri torneranno alla loro funzione originaria”

Leggi su Ildifforme.it

Il Consiglio dei ministri della scorsa settimana ha decretato che idi Shengjin e Gjiader, inizialmente nati per ospitare migranti in attesa di riconoscimento, svolgeranno per il momento ladi Cpr. Un cambio che per il titolare del Viminale è solo momentaneo e che serve a non tenere isenza effettivo utilizzo.ha poi annunciato la possibilità di inserire nel Ddl Sicurezza un sostegno economico per le spese legali della forze dell'ordine, esposte a una serie di adempimenti che poi si rivelano pesanti e sproporzionatiL'articolo: “Tra” proviene da Il Difforme.