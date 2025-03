Piantedosi e la tutela legale per i poliziotti indagati | Vogliamo solo il sostegno economico

Leggi su Open.online

Il governo lavora a un provvedimento per garantire ladegli agenti delle forze dell’ordineper atti commessi in servizio. «Nessuna immunità. Ci mancherebbe. È respinta dalle stesse organizzazioni sindacali dei», spiega al Messaggero il ministro dell’Interno Matteo. Secondo«l’idea è quella di ricercare un modo che possa evitare che siano sempre automaticamente esposti a una serie di adempimenti che poi si rivelano pesanti e sproporzionati sul pianoe professionale, per tempi molto lunghi prima che si accerti la loro innocenza».Con la prossima approvazione del disegno di legge Sicurezza «puntiamo esclusivamente alalla: in molti casi, sospensioni e spese legali rappresentano una condanna anticipata», prosegue il ministro.