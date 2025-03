Brindisireport.it - "Petrolchimico: oggi si chiude una pagina, noi contrari al protocollo"

Leggi su Brindisireport.it

BRINDISI - Non c'era molta gente alla manifestazione di, lunedì 31 marzo 2025, organizzata dalla Cgil. Il tema è la crisi industriale che affligge non solo Brindisi, diretta verso una transizione energetica piena di incognite. Il tema, in particolare, è l'annunciata chiusura del cracking del.