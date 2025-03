Lettera43.it - Pesce d’aprile: significato e origini della ricorrenza

Il primo aprile, conosciuto in molte parti del mondo come il giorno degli scherzi e delle burle, rappresenta un’occasione annuale in cui sia cittadini comuni che organi di informazione si divertono a ingannare amici e pubblico con notizie inventate e messaggi beffardi. Questa tradizione, nota comein Italia, Francia, Belgio e nelle aree francofone di Canada e Svizzera, ha radici storiche incerte ma affascinanti.Ledel: tra storia, miti e misteroCalendario con la data del primo aprile cerchiata (Getty).Letradizione sono dibattute e avvolte nel mistero. Una teoria popolare collega ilalla festa romana degli Hilaria, celebrata il 25 marzo, in cui i cittadini si mascheravano e si prendevano gioco l’uno dell’altro. Ma l’ipotesi più diffusa lega la nascita delall’adozione del calendario gregoriano in Francia nel 1582, quando la data d’inizio dell’anno fu spostata dal 25 marzo al primo gennaio.