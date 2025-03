Lettera43.it - Pesce d’aprile: come nasce e perché si chiama così

Ogni anno, il primo aprile porta con sé una tradizione tanto antica quanto enigmatica: il celebre ““, giornata dedicata agli scherzi e alle burle in cui chiunque può diventare vittima di inganni. L’usanza, diffusa in quasi molti paesi del mondo, si è radicata soprattutto in Europa, dove Italia, Francia, Belgio e le aree francofone di Canada e Svizzera la celebrano con entusiasmo. L’origine di questa ricorrenza è tuttavia misteriosa, ci sono diverse tesi, tra mito e leggenda, che pongono le basi della festa tra l’impero romano e la Francia del XVI secolo, con anche un’affascinante ipotesi di un gioco di seduzione tra Cleopatra e Marco Antonio, in cui c’entrano la pesca e l’inganno. Scopriamo quali sono le tesi più accreditate e divertenti.I primi accenni della ricorrenza: le Hilaria degli antichi romani (che si celebravano il 25 marzo)Colleghi scherzano in ufficio per il primo aprile (Getty).