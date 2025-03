Ilrestodelcarlino.it - Pesaro, Villa Marina eterno rebus: le colonie vanno di nuovo all’asta. Prezzo più che dimezzato

, 31 marzo 2025 – Tornanoladi. A prezzi sempre più stracciati: la valutazione è di 3,6 milioni di euro. Con un ribasso del 25 per cento, si arriva a tre milioni di euro. In totale sono 12mila e 500 metri quadrati coperti. Ai quali occorre aggiungere lo scoperto, la piscina e anche la concessione della spiaggia. Di proprietà dell’Inps e dei Postelegrafonici, lo stabile è passato ora nelle mani della società Invimit, controllato dallo Stato. Per arrivare– che dovrebbe essere prima dell’estate – si attende solamente l’ok della Soprintendenza che ha il diritto di prelazione (teorico) sull’immobile: si tratta infatti di un edificio vincolato in quanto risale ai primi anni Venti dell’altro secolo, in piena era fascista. Per questo immobile che campeggia nella zona nord di viale Trieste, la scelta del bando pubblico di vendita rappresenta una sorta di marcia indietro nel tempo.