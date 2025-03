Lanazione.it - Permessi di soggiorno, ritardi fino a un anno e mezzo: la questura incontra i patronati

Pisa, 31 marzo 2025 – Si è svolto nella giornata di martedì 25 marzo un incontro tra ladi Pisa e i rappresentanti deiconfederali Cgil, Cisl, Uil e Acli per affrontare le criticità legate ainella gestione delle pratiche per il rilascio e il rinnovo deidi.Al centro del confronto, l’impegno condiviso a promuovere riunioni periodiche di collaborazione istituzionale, con l’obiettivo di risolvere gli ostacoli che rallentano l’iter burocratico. Secondo quanto emerso, i tempi medi per completare la procedura di rilascio o rinnovo possono superare i dodici mesi: oltre sei mesi per ottenere un appuntamento per il fotosegnalamento e altri sei per il ritiro del permesso, con il rischio concreto che il documento venga consegnato già scaduto. Una situazione che, secondo i, espone le persone straniere a condizioni di fragilità e incertezza, compromettendo l’accesso a diritti fondamentali come l’assistenza sanitaria, la possibilità di rinnovare un contratto di lavoro, l’erogazione dell’assegno unico e delle prestazioni di invalidità.