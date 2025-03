Lanazione.it - Perfetta per vedere film, partite e per giocare: la smart TV 4K Hisense da 75” porta il cinema a casa tua

Leggi su Lanazione.it

Con uno sconto del 16% applicato grazie alle offerte di primavera di Amazon, il75E63NT si presenta come un'opportunità concreta perre nel tuo salotto un'esperienza visiva di alto livello, su uno schermo da ben 75 pollici. Si tratta di unaTV 4K Ultra HD con tecnologie avanzate per l’immagine e l’audio, che viene proposta per poche ore a soli 589,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Acquistala adesso con lo sconto del 16%75E63NT: laTV 4K da 75 pollici da prendere ora a 589,00€ su Amazon con le offerte di primavera Il pannello sfrutta la tecnologia HDR 10+ e Dolby Vision, offrendo una resa visiva precisa, con colori intensi, contrasti profondi e neri convincenti anche nelle scene più buie. La qualità dell'immagine viene ulteriormente ottimizzata dal sistema VIDAA U7, l’interfaccia proprietaria di, che consente una navigazione fluida tra app e contenuti, con supporto completo per i principali servizi di streaming.