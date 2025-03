Dayitalianews.com - Perde i sensi mentre passeggia per strada, cade a terra e sbatte violentemente il capo contro l’asfalto… Soccorso dai passanti, è ricoverato in ospedale ma non sarebbe in gravi condizioni. E’ successo a Latina

Collassa sul marciapiede di corso della Repubblica: attimi di paura tra iUn uomo ha perso iimprovvisamente ieri serasi trovava a passeggio nel pieno centro di, precisamente lungo il frequentato corso della Repubblica, a pochi passi da piazza del Popolo e piazza San Marco. L’episodio si è verificato intorno alle 20:00, sotto gli occhi attoniti di alcuni cittadini che si trovavano in zona.Il violento impatto con l’asfaltoLa caduta, avvenuta senza preavviso, ha provocato traumi facciali significativi, in particolare alla mandibola, che ha urtatoil suolo. L’uomo, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere stato in stato di ebbrezza, circostanza che avrebbe contribuito al malore e alla caduta rovinosa.Soccorsi tempestivi e trasporto al Santa Maria GorettiL’allarme è scattato immediatamente: diversi presenti hanno contattato il numero unico di emergenza 112, richiedendo l’intervento urgente dei sanitari.