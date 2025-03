Quotidiano.net - Perché Marine Le Pen è stata condannata

Parigi, 31 marzo 2025 – Appropriazione indebita di fondi pubblici. E’ questa l’accusa per cui il tribunale di Parigi ha condannatoLe Pen, 56 anni, presidente del partito francese di estrema destra Rassemblement National. La pena è di 4 anni di carcere di cui 2 senza condizionale con possibilità di braccialetto elettronico. La figlia del fondatore del partito, allora Front National, Jean Marie Le Pen, èanche a 5 anni di ineleggibilità. Favorita al primo turno delle prossime elezioni presidenziali in Francia, perde così di fatto la possibilità di candidarsi all’Eliseo. Con Le Pen sono stati giudicati colpevoli altri 8 eurodeputati di Rassemblement National. Al centro della vicenda giudiziaria ci sono dodici assistenti parlamentari per cui Le Pen e gli altri del suo partito avrebbero firmato “contratti fittizi” con il Parlamento Europeo.