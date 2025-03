Perché Marine Le Pen è stata condannata a 4 anni e come è scoppiato il caso dei fondi pubblici Ue

Leggi su Fanpage.it

PerLe Pen, leader del Rassemblement National, è arrivata una condanna a quattrodi carcere - di cui due da fare ai domiciliari - e non si potrà far eleggere per cinque. Alla base della sentenza c'è il fatto che il Rn aveva costruito un "sistema organizzato" per usare ieuropei in modo irregolare: una frode da 2,9 milioni di euro. Le Pen ha annunciato ricorso.