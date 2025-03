Repubblica.it - Perché il mercato dei robot aspirapolvere continua a crescere

Leggi su Repubblica.it

In un mondo che viaggia a ritmi sostenuti, il tempo è una variabile sempre più preziosa. Se si può risparmiare grazie a elettrodomestici intelligenti, tanto meglio. Tra questi ci sono sicuramente iche si muovono in casa autonomamente per aspirare sporcizia e lavare i.