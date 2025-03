Cultweb.it - Perché a un certo punto la folla diventa caotica? Lo ha spiegato un matematico (è una questione di angoli)

unaimprovvisamente? Questa domanda ha finalmente trovato una risposta grazie a uno studio condotto da Karol Bacik,del MIT, e il suo team. Analizzando il comportamento dei pedoni in spazi afti, i ricercatori hanno individuato un precisodi transizione tra ordine e disordine. Quando le persone camminano in direzioni opposte su un percorso stretto, tendono a organizzarsi spontaneamente in corsie ordinate. Tuttavia, in spazi più ampi, l’ordine scompare e lasi trasforma in un groviglio di movimenti imprevedibili. Il fattore chiave? L’angolo di spostamento rispetto alla direzione principale. Se le persone deviano più di 13 gradi, l’organizzazione cede il passo al caos.Lo studio, pubblicato su PNAS, combina simulazioni matematiche con esperimenti reali.